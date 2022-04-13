Минобороны России назвало число сдавшихся в Мариуполе украинских военных

В Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих Украины, среди них 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих.

Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, пленные — военнослужащие 36-й бригады морской пехоты. Ведомство утверждает, что военные морской пехоты добровольно сложили оружие в районе металлургического комбината имени Ильича «в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики».

Конашенков заявил, что 151 раненому солдату морской пехоты на месте оказали первую медицинскую помощь, затем их доставили в городскую больницу.



Источник: centralasia.media