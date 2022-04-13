DW: Пророссийские демонстрации в Германии. Как реагируют немцы

После очередных акций в поддержку России на фоне войны в Украине в ряде немецких городов политики и пресса обсуждают, как с ними быть. DW собрала реакции.

В воскресенье 10 апреля в нескольких городах Германии прошли пророссийские акции - автопробеги, как в Штутгарте и Ганновере, и демонстрации, как во Франкфурте-на-Майне. Региональные власти сделали выводы из нашумевшего автопробега в Берлине и ограничили допустимую символику для участников таких митингов, запретив демонстрацию георгиевской ленточки, а также латинские буквы Z и V, а в земле Нижняя Саксония - и флаг СССР. Хотя сами участники ассоциируют его с победой Советского Союза над нацизмом, власти земли считают советский флаг и прочие запрещенные знаки «символами территориальной экспансии российского государства».

После воскресных пророссийских демонстраций посол Украины Андрей Мельник призвал пойти еще дальше и запретить участникам акций размахивать и российским флагом в Германии. «Это еще свобода слова или терпимость по отношению к прославлению российской войны на уничтожение, которая ведется против украинских женщин и детей?» - написал Мельник в Twitter.

Но запрета российского флага не будет, а к пророссийским демонстрациям нужно быть терпимыми как к проявлению свободы мнений, считают единодушно немецкие политики, включая правительство ФРГ. «До тех пор, пока акции проходят мирно, демонстрацию российского флага мы запрещать не можем», - заявила в интервью газете Die Welt политик партии Ламья Каддор (Lamya Kaddor), эксперт партии «Союз-90/Зеленые» по вопросам внутренней безопасности. Принципиальные запреты пророссийских акций Каддор считает «проблематичными». С ней согласился и эксперт по вопросам внутренней безопасности из партии либералов Мануэль Хёферлин (Manuel Höferlin) - обе партии входят в правящую коалицию ФРГ. Одобрение войны против Украины является уголовно наказуемым деянием в Германии, но остальные высказывания остаются защищены свободой мнений, добавил Хёферлин.

Демонстрации в Ганновере и Франкфурте-на-Майне министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фэзер (Nancy Faeser) призвала не переоценивать. «Давайте не будем обманываться: это очень маленькое, но громкое меньшинство. Я уверена, что большинство граждан с российскими корнями осуждают эту войну, как и мы», - написала она в сети Twitter. Схожее мнение высказал и уполномоченный по вопросам поздних переселенцев Бернд Фабрициус (Bernd Fabritius), который, по его словам, не видит большой поддержки войны против Украины среди российских немцев.

Что касается заявленных тем пророссийских митингов - дискриминации русскоязычных, то представитель правительства ФРГ на понедельничной пресс-конференции заявил, что «да, такие правонарушения есть, но нет никаких оснований для того, чтобы говорить о грассирующей или сильно растущей неприязни к русскоязычным людям в Германии». В этом смысле он заявил о дезинформации с российской стороны. Впрочем, ранее власти ФРГ отметили, что за последнее недели действительно выросло число правонарушений на почве как антироссийских, так и антиукраинских настроений.

Отклики в немецкой прессе также были достаточно единодушны и сводились к тому, что следует проявлять терпимость по отношению к пророссийским демонстрациям, но с известными ограничениями. «Свобода мнений - большая ценность. Поэтому пророссийские демонстрации должны иметь право на проведение. Но должно быть разрешено и резко критиковать тех, кто в них участвует», - написала Мари Лиза Келер (Marie Lisa Kehler) в комментарии газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Лозунг франкфуртской демонстрации звучит примирительно: «Против разжигания розни и дискриминации русскоговорящих граждан/против войны - за мир», заметила автор. Но что мешает организаторам и участникам митингов буквально относиться к своему же лозунгу и присоединиться к демонстрациям по всему миру в знак солидарности с Украиной, раз они сами пишут «против войны - за мир», тем более что к таким акциям, пишет Келер, присоединились многие граждане России - одна из таких демонстраций состоялась, например, в минувшее воскресенье в Мюнхене.

Демонстрации в поддержку действий российского руководства тяжело выносить, потому что фактически участники пророссийских акций проявляют солидарность с ответственными за агрессию России против Украины, написал Клаус Хилленбранд (Klaus Hillenbrand) в комментарии для газеты taz. «Им плевать на тысячи убитых и искалеченных, на кровавую резню, разрушения жилых домов, инфраструктуры, церквей и синагог», - пишет автор. Участники поддерживают «широко распространенный в России нарратив» о якобы существующей угрозе для России со стороны «нацистов» в Украине - это «полная чушь», пишет Хилленбранд. «Пусть демонстрируют, даже если нам это больно. Сторонников движения Pegida и противников вакцинирования мы тоже были вынуждены терпеть. Мы с нашей стороны будем демонстрировать за правду», - заключил комментатор taz.



Источник: centralasia.media