Избран новый премьер-министр Пакистана

Отметим, что 70-летний Шахбаз является младшим братом бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа.

Стал известен новый премьер-министр Пакистана, после того как предыдущему главе правительства – Имрану Хану – выразили вотум недоверия. Им стал глава оппозиции Шахбаз Шариф.

Отметим, что 70-летний Шахбаз является младшим братом бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа.

Избранный в Национальную ассамблею в 1990 году, он бежал из Пакистана после военного переворота девять лет спустя, но в 2007 году вернулся в страну.

Источник: kaktus.media