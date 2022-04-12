Избран новый премьер-министр Пакистана

Отметим, что 70-летний Шахбаз является младшим братом бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа.
Стал известен новый премьер-министр Пакистана, после того как предыдущему главе правительства – Имрану Хану – выразили вотум недоверия. Им стал глава оппозиции Шахбаз Шариф.
Отметим, что 70-летний Шахбаз является младшим братом бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа.
Избранный в Национальную ассамблею в 1990 году, он бежал из Пакистана после военного переворота девять лет спустя, но в 2007 году вернулся в страну.
Источник: kaktus.media
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