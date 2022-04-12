Канцлер Австрии заявил о жестком разговоре с Путиным

Как говорится в заявлении Нехаммера, "это не было дружественным визитом".
Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой. Об этом со ссылкой на главу правительства сообщило в понедельник Австрийское агентство печати.
Как говорится в заявлении Нехаммера, "это не было дружественным визитом". "Моим важнейшим посланием Путину являлось то, что эта война должна наконец завершиться, поскольку в войне проигравшие есть с обеих сторон", - отметил он.
Канцлер выразил мнение, что лица, причастные к "тяжким военным преступлениям в [украинском городе] Буче и других местах", должны быть привлечены к ответственности.
"Я также четко заявил президенту Путину, что санкции против России сохранятся и будут ужесточаться до тех пор, пока на Украине умирают люди", - добавил Нехаммер.
Он стал первым главой правительства страны – члена Евросоюза, встретившимся с Путиным после начала войны в Украине. До этого Нехаммер провел в Киеве переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Источник: kaktus.media
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