Российские средства ПВО сбили в районе Изюма 2 украинских самолета Су-25.
Укрытая в ангаре техника дивизиона С-300, «поставленного киевскому режиму одной из европейских стран», 10 апреля уничтожена ракетами «Калибр» на южной окраине Днепра, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил», — говорится в сообщении ведомства.
В районе населенного пункта Великая Новоселовка (Донецкая область) уничтожена база ремонта вооружения и военной техники сил ПВО ВСУ, в том числе ЗРК «Бук-М1» и «ОСА-АКМ». В районах Николаева и населенного пункта Жовтневое уничтожены 2 склада боеприпасов, а в районе Успеновки (в разных областях Украины есть несколько населенных пунктов с таким названием, как и с названием Жовтневое) — радиолокатор подсвета и наведения С-300, отмечается в заявлении.
Российские средства ПВО сбили в районе Изюма 2 украинских самолета Су-25. В районах городов Балаклея (Харьковская область), Гуляйполе (Запорожская область) и Волноваха сбиты 3 беспилотника. В районе населенного пункта Калининское (Николаевская область) сбит беспилотный летательный аппарат типа «Валькирия». В районе населенного пункта Посад-Покровское (Херсонская область) из стрелкового оружия в воздухе сбили украинский военный вертолет Ми-24.
«В результате нанесения высокоточных ударов в районах населенных пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области уничтожено 9 танков, 5 самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», 5 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов», — добавили в министерстве.
Источник: centralasia.media
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