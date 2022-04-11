Член Киноакадемии США потребовал от Уилла Смита «добровольно» вернуть «Оскар»

Он также отметил, что от «пятна» на Киноакадемии не так легко избавиться.

Член Киноакадемии США, американский актер Гарри Ленникс заявил, что его коллега Уилл Смит должен вернуть свой «Оскар». Об этом он написал в своей колонке для издания Variety.

По словам артиста, на данный момент единственным человеком, который может восстановить «доброе имя» этой кинопремии, является сам Смит.

«Ему нужно осознать тяжесть совершенного им проступка: дать пощечину Року в прямом эфире 27 марта на глазах у миллионов на церемонии вручения «Оскара», — считает Ленникс.

По его мнению, Смиту следует отправить экспресс-почтой свой золотой трофей обратно в американскую Киноакадемию и выступить с публичным заявлением вроде: «Из уважения к 94 годам почета и уважения к этой награде, я не чувствую себя достойным быть ее хранителем».

«Жестокость Смита лишила весь вечер его престижа. Это было доказано, когда ошеломленные участники «Оскара» устроили овацию тому, кто только что совершил нападение перед их глазами», — написал Ленникс.

Он также отметил, что от «пятна» на Киноакадемии не так легко избавиться.

«Единственная надежда на оправданную милость должна заключаться в том, чтобы Смит добровольно вернул свою награду за лучшую мужскую роль», — добавил автор колонки.

Актер на церемонии вручения «Оскара» 27 марта вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика об «очень короткой прическе» супруги Смита, — Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием, и у нее выпадают волосы.

Позже, когда актер вышел на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард», Смит заплакал, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс.

2 апреля Смит сообщил, что покидает Американскую академию киноискусств. Это случилось вскоре после того, как Совет управляющих Академии инициировал самопровозглашенное «дисциплинарное разбирательство» против Смита.



Источник: centralasia.media