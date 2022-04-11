Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР "Точкой-У"

Другие подробности пока не приводятся.

Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Новоайдар "Точкой-У"

Украинские войска обстреляли Новоайдар в Луганской народной республике с применением комплекса "Точка-У", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.15 с направления населенного пункта Северодонецк по населенному пункту Новоайдар, с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", - сообщается в Telegram-канале представительства. Другие подробности пока не приводятся.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Источник: РИА Новости.