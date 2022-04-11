Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 46 дней военных действий
Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 10 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 19300 человек,
танков ‒ 722,
боевых бронированных машин ‒ 1911,
артиллерийских систем – 342,
РСЗО - 108,
средства ПВО - 55,
самолетов – 152,
вертолетов – 137,
автомобильной техники - 1384,
корабли /катера - 7,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
специальная техника – 25.
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Источник: centralasia.media
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