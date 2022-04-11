Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 46 дней военных действий

Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 46 дней военных действий

Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 10 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 19300 человек,

танков ‒ 722,

боевых бронированных машин ‒ 1911,

артиллерийских систем – 342,

РСЗО - 108,

средства ПВО - 55,

самолетов – 152,

вертолетов – 137,

автомобильной техники - 1384,

корабли /катера - 7,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,

специальная техника – 25.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.



Источник: centralasia.media