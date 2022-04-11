Опубликовано фото Токаева во время работы в посольстве СССР

Рабочие будни Касым-Жомарта Токаева в бытность работы в посольстве СССР в КНР.

Телеграм-канал пресс-службы президента Казахстана «Борт № 1» опубликовал редкую фотографию Касым-Жомарта Токаева.

Токаев на снимке запечатлен в черном плаще, светлой рубашке, с галстуком и дипломатом в руках. На заднем фоне, судя по всему, готовится к отлету вертолет, на борту которого изображена красная пятиконечная звезда.

«Субботнее фото. Рабочие будни Касым-Жомарта Токаева в бытность работы в посольстве СССР в КНР. Фото сделано перед вылетом на границу двух государств, 1989 год», - говорится в публикации телеграм-канала.

Источник: centralasia.media