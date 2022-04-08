Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека

На просьбу сенаторов отреагировали в ООН.

В поддержку этой меры выступили 93 государства, против — 24, еще 58 воздержались.

Против проголосовали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Центральная Африканская Республика, Китай, Демократическая Республика Конго, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.

Впервые с инициативой исключить Россию из Совета по правам человека ООН (СПЧ ООН) выступили американские сенаторы. В письме от 28 марта члены комитета по международным отношениям Сената США (восемь демократов и четыре республиканца) обратились к президенту Джо Байдену с таким призывом на фоне российской военной спецоперации на Украине. Они призывали к тому, чтобы постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд внесла в Генассамблею ООН соответствующую резолюцию, отметив, что для положительного решения необходимо, чтобы документ поддержали две трети членов Генассамблеи ООН (ГА ООН).

На просьбу сенаторов отреагировали в ООН. Так официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга 30 марта назвал инициативу об исключении России из СПЧ ООН «опасным прецедентом». Тем не менее уже 4 апреля Томас-Гринфилд заявила о желании Вашингтона добиться исключения Москвы из СПЧ ООН. «Мы считаем, что Генассамблее ООН пора проголосовать за то, чтобы ее отстранили», — цитирует постпреда США агентство Reuters. С аналогичным призывом выступила и глава британского МИД Лиз Трасс. «Учитывая веские доказательства военных преступлений, в том числе сообщения о массовых захоронениях и чудовищной бойне в Буче, Россия не может оставаться членом Совета ООН по правам человека. Членство России должно быть приостановлено», — написала Трасс в своем аккаунте в Twitter.

Российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции 5 апреля заявил, что исключение России из организации не поможет переговорам Москвы и Киева, назвав ситуацию «беспрецедентной». Небензя выразил надежду, что инициатива США не будет поддержана членами Генассамблеи. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «немыслима работа подразделения ООН и институтов ООН без участия России», отметив, что она «станет просто неполноценной».

Вместе с тем издание Foreign Policy сообщило, что Россия будет воспринимать «недружественным шагом» решение стран проголосовать за ее исключение из СПЧ ООН или воздержаться. Соответствующее письмо (копия находится в распоряжении Foreign Policy) было разослано странам Африки, Азии, Латинской Асмерики и Карибского бассейна. «Позиция каждой страны будет учитываться как в развитии двусторонних отношений, так и в работе по важным для нее вопросам в рамках ООН», — говорится в письме российской стороны.

Источник: centralasia.media