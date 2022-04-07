Выходцы из стран Центральной Азии участвуют в войне в Украине

Мне теперь звонят и говорят, чтобы я пришел в военкомат, иначе отберут гражданство.
С началом российского вторжения в Украину российские власти начали мобилизацию человеческих ресурсов. В военкоматы приглашают в том числе уроженцев стран Центральной Азии, которые получили российское гражданство. Параллельно с этим идет мобилизация контрактников – мигрантов, которые в перспективе смогут получить паспорт РФ за военную службу, пишет Cabar.asia.
С 24 февраля 2022 года в России начали мобилизацию офицеров запаса, в том числе родившихся в странах Центральной Азии. Каримжон Ёров, защитник прав мигрантов, написал 4 марта в Facebook, что «вот уже три дня таджики с российским гражданством сообщают о приглашении в военкомат». Впрочем, это коснулось уроженцев и других стран.
Сардарбек Маматиллаев родом из города Оша, а несколько месяцев назад он получил гражданство РФ. Этим летом ему исполняется 25 лет и он уже отслужил в Кыргызстане, но теперь придется служить в рядах российской армии.
В 2013 году в федеральный закон России «О воинской обязанности и военной службе» внесли поправки, согласно которым, все молодые люди, получившие российское гражданство, обязаны отслужить в вооруженных силах, даже если они ранее уже служили в армии своей страны. Исключением являются мигранты из Таджикистана и Туркменистана, так как между Россией и этими странами заключены соответствующие международные договоры.
«Мне теперь звонят и говорят, чтобы я пришел в военкомат, иначе отберут гражданство. […] Думаю, что все это из-за Украины. Сейчас на разных сайтах очень много объявлений, где требуются срочники», – рассказывает Маматиллаев.
По словам Каримжона Ёрова, некоторые мигранты задумались о бегстве в другое государство.
«Спрашивали, что будет, если не пойдем [в военкомат] или если сбежим в другое государство. Сегодня трое [таджикистанцев] спросили, что будет если откажемся от гражданства России, какой срок это займет. А один даже готов был предложить деньги», – говорит Ёров.
Таджикстанцы заявили ему, что получили гражданство России ради лучшей жизни и ради будущего своих детей, а не войны.
С начала военных действий в Украине из России стали выезжать тысячи граждан – как коренные жители, так и выходцы из ближнего зарубежья, которые не согласны с ходом событий. В том числе и те, которые боятся быть призванными на срочную службу и отправиться в зоны боевых действий.
Во время военного вторжения России в Украину на популярных российских сайтах появилось множество объявлений о наборе военнослужащих, даже без российского гражданства.
Источник: Булак.кж
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