Байден не согласился с Зеленским в оценке событий в Буче

Байден не согласился с Зеленским, назвавшим действия России на Украине геноцидом.

Президент США Джо Байден отказался считать события в киевском предместье Буча "геноцидом", но назвал это "военным преступлением".

"Нет, я думаю, это военное преступление", — ответил американский лидер на вопрос, думает ли он, что это "геноцид".

Украинские власти накануне распространили кадры, на которых, по их утверждению, запечатлены погибшие мирные жители в Буче. В их смерти они обвинили российские войска, а Владимир Зеленский охарактеризовал случившееся как "геноцид".

Минобороны России назвало публикации "очередной провокацией".

Как заявили в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем Вооруженных сил "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий". Утверждается, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта.

В министерстве также добавили, что выезды из города на север не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, из крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреливали украинские силовики.



Источник: РИА Новости.