Путин подписал указ об ответных визовых мерах из-за действий недружественных государств.
Владимир Путин подписал указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств", документ опубликовали на портале правовой информации.
Так, Россия приостановила действие некоторых пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.
В частности, речь идет о членах официальных делегаций стран ЕС и журналистах.
Также приостанавливается норма, по которой обладатели дипломатических паспортов могли въезжать в Россию без виз.
Президент поручил МИД уведомить о новых правилах представительство ЕС и посольства перечисленных стран, а также ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.
Правительство должно подготовить и внести в Госдуму законопроект о приостановлении действия международных договоров, о которых говорится в указе.
Отношения России и Евросоюза существенно ухудшились после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. ЕС вслед за США ввел против Москвы масштабные санкции, громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, разные страны выслали несколько десятков российских дипломатов.
Москва в ответ включила все 27 государств ЕС и еще десять стран, не входящих в союз, в список недружественных. Сейчас в нем 48 стран во главе с США.
Источник: РИА Новости.
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