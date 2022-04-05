Путин подписал указ об ответных мерах визового характера

Путин подписал указ об ответных визовых мерах из-за действий недружественных государств.

Владимир Путин подписал указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств", документ опубликовали на портале правовой информации.

Так, Россия приостановила действие некоторых пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

В частности, речь идет о членах официальных делегаций стран ЕС и журналистах.

Также приостанавливается норма, по которой обладатели дипломатических паспортов могли въезжать в Россию без виз.

Президент поручил МИД уведомить о новых правилах представительство ЕС и посольства перечисленных стран, а также ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.

Правительство должно подготовить и внести в Госдуму законопроект о приостановлении действия международных договоров, о которых говорится в указе.

Отношения России и Евросоюза существенно ухудшились после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. ЕС вслед за США ввел против Москвы масштабные санкции, громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, разные страны выслали несколько десятков российских дипломатов.

Москва в ответ включила все 27 государств ЕС и еще десять стран, не входящих в союз, в список недружественных. Сейчас в нем 48 стран во главе с США.

Источник: РИА Новости.