Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов

Ваша работа представляет угрозу для тех, кто ищет у нас убежища.

Министерство иностранных дел ФРГ объявило персонами нон грата 40 сотрудников посольства России в Берлине и обязало их покинуть территорию Германии. Об этом сообщает немецкий новостной портал Focus.

Также на сайте МИД Германии появилось сообщение главы ведомства Анналены Бербок, которая заявила, что высылаемые дипломаты "каждый день работали против свободы и сплоченности немецкого народа".

"Ваша работа представляет угрозу для тех, кто ищет у нас убежища. Больше мы этого терпеть не будем", - обратилась она к российскому посольству.

"Фотографии из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости российского руководства и тех, кто следит за его пропагандой, о стремлении к уничтожению, которое не знает границ. Мы должны опасаться подобных изображений из многих других мест, оккупированных российскими войсками в Украине", - добавила глава МИД ФРГ.

Решение немецкого правительства было лично передано российскому послу в Германии. Кроме того, Бербок пообещала, что Берлин ужесточит действующие санкции против Москвы, увеличит поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и будет работать над укреплением восточного фланга НАТО.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о последовательных и постоянных поставках оружия на Украину. По словам политика, Берлин осуществляет оружейные поставки Украине и намерен поддерживать страну и дальше, однако немецкие власти не хотят раскрывать информацию о вооружениях, чтобы она не попала к противнику.

Источник: kaktus.media