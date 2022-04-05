Байден вновь назвал Путина военным преступником и высказался про массовое убийство в Буче

Байден заявил, что считает произошедшее в Киевской области военным преступлением, а не геноцидом.

Президент США Джо Байден снова назвал президента России Владимира Путина военным преступником после массовых убийств гражданских в Буче и заявил, что планирует вводить новые санкции против России. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Вы видели, что произошло в Буче. Это гарантирует ему [Путину] – он военный преступник", – сказал Байден журналистам в Вашингтоне.

Байден заявил, что считает произошедшее в Киевской области военным преступлением, а не геноцидом.

Он добавил, что Путин "должен понести ответственность".

Байден уточнил, что продолжит вводить санкции против России. О каких именно санкциях идет речь, президент США объявит позже.

Источник: kaktus.media