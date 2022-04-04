Новая Зеландия ввела новые санкции против «российских олигархов»

Она напомнила, что это уже второй пакет санкций против России.
Новая Зеландия одобрила санкции против еще 36 граждан РФ, объявила глава МИД страны Нанаиа Махута. В черный список, по ее словам, попали «российские олигархи или их близкие родственники», тесно связанные с российскими властями. Конкретные фамилии она не назвала.
Министр уточнила, что в санкционный список включили «богатейших деловых людей, а также председателей и директоров некоторых крупнейших российских компаний». Им запрещен въезд в Новую Зеландию, их активы заморозят. Они также не смогут использовать существующие в стране «финансовые системы», чтобы обходить другие санкции, уточнила госпожа Махута.
Она напомнила, что это уже второй пакет санкций против России. «Дополнительные меры будут приняты в предстоящие недели», - пообещала глава новозеландского МИД.
Страны Запада начали вводить санкции в ответ на российскую «военную операцию» на Украине, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. В марте Новая Зеландия внесла в черный список 100 россиян, в числе которых были сам президент РФ, а также министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров. Позднее правительство Новой Зеландии распространило санкции и на депутатов Госдумы.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!