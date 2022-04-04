В Казахстане задержаны руководители подконтрольных племяннику Назарбаева компаний

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, отметили в ведомстве.
Антикоррупционная служба Казахстана выявила факты хищений со стороны подконтрольных племяннику первого президента Казахстана Кайрату Сатыбалдыулы компаний - собственников подъездных железнодорожных путей, сообщила пресс-служба ведомства.
«Указанные лица, при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан. Руководители двух подконтрольных К. Сатыбалдыулы компаний задержаны и с санкции суда заключены под стражу», - сообщила Антикоррупционная служба.
"Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных К. Сатыбалдыулы компаний - собственников подъездных ж/д путей (последний километр). Указанные лица, при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.
По данным Антикоррупционной службы, руководители двух подконтрольных Сатыбалдыулы компаний задержаны и с санкции суда заключены под стражу.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей жены Гульмиры Сатыбалды и других лиц проводится досудебное расследование по факту рейдерского захвата бизнеса.
Сатыбалдыулы является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и входит в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan.
Источник: centralasia.media
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