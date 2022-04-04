Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
В мире
Просмотров: 6

Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 40 дней военных действий

БПЛА оперативно-тактического уровня — 92.

Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 4 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личный состав - около 18300 человек

танки — 647,

боевые бронированные машины — 1844,

артиллерийские системы — 330,

РСЗО — 107,

средства ПВО — 54,

самолеты — 147,

вертолеты — 134,

автомобильная техника — 1273,

корабли/катера — 7,

цистерны с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 92,

специальная техника — 25,

пусковые установки ОТРК — 4,

Источник: centralasia.media

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить