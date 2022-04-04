Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 40 дней военных действий

БПЛА оперативно-тактического уровня — 92.
Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 4 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личный состав - около 18300 человек
танки — 647,
боевые бронированные машины — 1844,
артиллерийские системы — 330,
РСЗО — 107,
средства ПВО — 54,
самолеты — 147,
вертолеты — 134,
автомобильная техника — 1273,
корабли/катера — 7,
цистерны с ГСМ — 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 92,
специальная техника — 25,
пусковые установки ОТРК — 4,
Источник: centralasia.media
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