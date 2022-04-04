США за неделю нарастили поставки нефти из России на 43%

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

Замсекретаря СБ Попов заявил, что США за неделю нарастили поставки нефти из России на 43% Американские власти за минувшую неделю нарастили поставки нефти из России на 43%, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью газете "Комсомольская правда".

"США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок "черного золота" на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки! Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости", — сказал он.

По его словам, Европе следует ждать от США других подобных "сюрпризов". Попов подчеркнул, что "европейцам принять аналогичные меры пока Вашингтон не позволяет".

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции.

В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

После того, как президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.

В четверг Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода. Президент США также потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти.



Источник: РИА Новости.