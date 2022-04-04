В Европе шокированы сообщениями о массовых убийствах под Киевом

Потрясена сообщениями о невыразимых ужасах в районах, которые покидает Россия.
В Европе шокированы кадрами, свидетельствующими о массовых убийствах мирного населения в пригородах Киева, передает Deutsche Welle.
"Потрясена сообщениями о невыразимых ужасах в районах, которые покидает Россия. Необходимо срочно провести независимое расследование", - написала в воскресенье, 3 апреля, в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выразив уверенность, что виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала расследовать деяния в отношении гражданского населения Украины как военные преступления. По ее словам, Великобритания поддержит соответствующее решение Международного уголовного суда (МУС). "После вынужденного отвода российских войск появляется все больше свидетельств ужасающих преступлений в таких населенных пунктах, как Ирпень и Буча", - заявила Трасс.
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель шокирован новостями о преступлениях, совершенными российскими военными в Украине. "Я поздравляю Украину с освобождением большей части Киевской области. Шокируют новости о зверствах российских войск", - написал Боррель в "Твиттере" в воскресенье. Он отметил, что Европейский союз помогает Украине в документировании военных преступлений, поскольку все подобные дела должны быть рассмотрены, в частности, Международным судом ООН.
Источник: kaktus.media
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