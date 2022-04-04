Талибы запретили афганцам выращивать мак

Согласно заявлению, исполнение данного указа обязательно.
Талибан" запретил выращивание мака на всей территории Афганистана и пригрозил нарушителям ответными мерами "в соответствии с законами шариата". Заявление талибов распространи представитель движения Билал Карими, передает РИА Новости.
Урожай нарушителей будет уничтожен. Также запрещено потребление, транспортировка, торговля, экспорт и импорт алкоголя и всех видов наркотических средств.
Согласно заявлению, исполнение данного указа обязательно. "Нарушители будут привлечены к ответственности и наказаны судебными органами", - говорится в тексте.
Источник: vb.kg
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