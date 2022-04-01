Делегации России и Украины начали переговоры по видеосвязи

«Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп»
Делегации Украины и России начали переговоры по урегулированию в видеоформате, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский в Telegram.
«Наши позиции по Крыму и Донбассу — неизменны», - заявил он.
О старте переговоров также сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНИАН.
«Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп», - сообщил Подоляк.
29 марта в Стамбуле представители России и Украины встречались в очном формате, открывал переговоры президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Предполагалось, что встреча продлится два дня, однако уже после первого дня было заявлено о значительном прогрессе и делегации разъехались.
Источник: centralasia.media
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