Медведев предложил не покупать продукты у недружественных стран

Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу продуктов из недружественных стран.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил расширить список запрещённых к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран, заявив, что РФ у таких стран покупать не будет.

"Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещённых к ввозу продуктов можно ещё и расширить)", - написал он в Telegram-канале.

“Получается, завтрак съедим сами. Обедом, возможно, поделимся с друзьями. А ужин врагам не отдадим. Обойдутся. Лучше тоже сами съедим, а с утра спортом активнее позанимаемся!” - добавил Медведев.



Источник: РИА Новости.