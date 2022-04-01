Зеленский создал две военные администрации в Луганской области

Созданием военных администраций поручено заниматься Генеральному штабу Вооруженных сил Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании еще двух военных администраций в Донбассе. Документ был размещен в четверг на его сайте.
Согласно новому указу, эти военные администрации создаются в Северодонецком районе в Кремине и Рубежном. Ранее Зеленский учредил военные администрации в городах Авдеевка, Угледар, Марьинка, Торецк (Дзержинск), Светлодарск, Славянск, Дружковка, Очеретино.
Созданием военных администраций поручено заниматься Генеральному штабу Вооруженных сил Украины.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!