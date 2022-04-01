СМИ: США вывели российские удобрения из-под санкций

"Ъ": США смягчили санкции против российской продукции для сельского хозяйства.

США смягчили ограничения на импорт российских минеральных удобрений, чтобы избежать дефицита продукции, пишет "Коммерсантъ".

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения", — утверждает издание.

Они попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.

По мнению собеседников "Ъ", это связано с дефицитом на мировом рынке из-за проблем с поставками из России. Крупные перевозчики остановили сотрудничество с российскими предприятиями. И хотя логистику уже удалось наладить с помощью стран, не вводивших ограничения, эксперты отметили, что после публикации лицензии ситуация улучшилась.

Источники издания также надеются на отмену пошлин в отношении российской химической продукции. Они действуют в Соединенных Штатах и Европе на карбамидо-аммиачную смесь и фосфорсодержащие удобрения.

Как отмечает "Ъ", Европа и США ощутимо зависят от поставок из России, при этом Москва способна перенаправить товарный поток в Азию в случае ухудшения обстановки.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Бренды также сообщили о приостановке работы в стране.

Источник: ria.ru