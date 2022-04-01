Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 36 дней военных действий

Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 36 дней военных действий

Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 31 марта.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава около 17500 человек,

танков ‒ 614,

боевых бронированных машин ‒ 1735,

артиллерийских систем – 311,

РСЗО – 96,

средств ПВО – 54,

самолетов – 135,

вертолетов – 131,

автомобильной техники – 1201,

кораблей/катеров – 7,

цистерн с ГСМ – 75,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 83,

специальной техники – 22,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Источник: centralasia.media