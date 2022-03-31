Лавров оценил идеи о размещении военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии

Противоречат интересам безопасности стран региона и противоречат обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности.

Россия считает неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Как мы уже заявляли, считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии", - сказал Лавров в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана.

По его словам, подобные замыслы противоречат интересам безопасности стран региона и противоречат обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности.

Источник: kaktus.media