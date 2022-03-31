Лавров оценил идеи о размещении военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии

Противоречат интересам безопасности стран региона и противоречат обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности.
Россия считает неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
"Как мы уже заявляли, считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии", - сказал Лавров в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана.
По его словам, подобные замыслы противоречат интересам безопасности стран региона и противоречат обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности.
Источник: kaktus.media
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