Итоги переговоров в Стамбуле: Какие предложения дали друг другу Россия и Украина?

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз на фоне военной спецоперации России 28 февраля.

Киев предложил включить в соглашение с Россией формулировку о том, что Москва не будет против вступления Украины в Евросоюз. Об этом говорится в письменных предложениях, которые зачитал помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский, пишет РБК.

«Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз», — зачитал Мединский предложение Украины.

Это и другие положения «ни в коем случае не положения договора, а предложения, которые мы считаем конструктивным шагом к поиску компромисса», сказал Мединский.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз на фоне военной спецоперации России 28 февраля. Президент Владимир Зеленский попросил принять страну в ЕС немедленно, по «новой специальной процедуре». Скорое вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц — Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения.

Вопрос возможного членства Украины лидеры стран ЕС обсудили на неформальном саммите в Версале 10 марта. В совместном заявлении по итогам встречи говорилось, что заключение по украинской заявке даст Еврокомиссия, а до того времени планируется укреплять партнерские отношение с Киевом.

При этом ряд представителей стран ЕС отметили, что оценка ЕК может занять продолжительное время. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что «для вступления в ЕС нет ускоренной процедуры», а премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, что «никто не вошел в Европейский союз за одну ночь».

Источник: centralasia.media