Итоги переговоров в Стамбуле: Какие предложения дали друг другу Россия и Украина?

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз на фоне военной спецоперации России 28 февраля.
Киев предложил включить в соглашение с Россией формулировку о том, что Москва не будет против вступления Украины в Евросоюз. Об этом говорится в письменных предложениях, которые зачитал помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский, пишет РБК.
«Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз», — зачитал Мединский предложение Украины.
Это и другие положения «ни в коем случае не положения договора, а предложения, которые мы считаем конструктивным шагом к поиску компромисса», сказал Мединский.
Украина подала заявку на вступление в Евросоюз на фоне военной спецоперации России 28 февраля. Президент Владимир Зеленский попросил принять страну в ЕС немедленно, по «новой специальной процедуре». Скорое вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц — Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения.
Вопрос возможного членства Украины лидеры стран ЕС обсудили на неформальном саммите в Версале 10 марта. В совместном заявлении по итогам встречи говорилось, что заключение по украинской заявке даст Еврокомиссия, а до того времени планируется укреплять партнерские отношение с Киевом.
При этом ряд представителей стран ЕС отметили, что оценка ЕК может занять продолжительное время. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что «для вступления в ЕС нет ускоренной процедуры», а премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, что «никто не вошел в Европейский союз за одну ночь».
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!