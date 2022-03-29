"Я перешел грань". Уилл Смит извинился за свое поведение на церемонии "Оскар"

Также он принес извинения американской киноакадемии, организаторам шоу и всем присутствовавшим, в том числе зрителям по всему миру.
Американский актер Уилл Смит извинился за свое поведение на церемонии вручения премии "Оскар", на которой он ударил ведущего Криса Рока. Пост с извинениями он опубликовал в своемInstagram.
"Насилие в любой форме ядовито и разрушительно. Мое поведение прошлой ночью на церемонии неприемлемо и непростительно", - написал актер.
Он объяснил, что слушать шутки в свой адрес - это часть работы любого актера, но замечание о здоровье его жены вызвало в нем эмоциональную реакцию, которую сдержать не получилось.
"Я хочу публично извиниться перед тобой, Крис. Я перешел грань и был неправ. Мне стыдно, я повел себя не как человек, которым я хочу быть. Нет места насилию в мире любви и доброты", - написал Смит.
Также он принес извинения американской киноакадемии, организаторам шоу и всем присутствовавшим, в том числе зрителям по всему миру.
Напомним, на прошедшей вчера 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США получивший заветную статуэтку Уилл Смит вступился за честь супруги и ударил неловко пошутившего о ее заболевании ведущего вечера Криса Рока.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!