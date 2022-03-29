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Российско-украинские переговоры в Турции. Фоторепортаж

Первые переговоры делегаций Москвы и Киева состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии.

Во вторник, 29 марта в Стамбуле начались очные переговоры между Россией и Украиной. Они проходят во дворце Долмабахче. В зале дворца также присутствует бизнесмен Роман Абрамович.
Первые переговоры делегаций Москвы и Киева состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме

Фото:Reuters. Самолет с российской делегацией в аэропорту Ататюрка..

Фото: AP. Охрана у дворца Долмабахче. Фото: ТАСС. Слева направо: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, президент Турции Реджеп Эрдоган и бизнесмен Роман Абрамович. Фото: ТАСС. Слева направо: Мевлют Чавушоглу, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Фото: РИА Новости. Слева направо на первом плане: помощник президента России Владимир Мединский, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: ТАСС. Слева направо на первом плане: министр обороны Турции Хулуси Акар, министр обороны Украины Алексей Резников и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: РИА Новости. На первом плане: Давид Арахамия (слева) и Владимир Мединский. Перед началом встречи к участникам обратился президент Турции Реджеп Эрдоган, он заявил, что на данном этапе от встреч нужны конкретные результаты Выступление президента Турции Реджеп Эрдогана.

Источник: centralasia.media

           

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