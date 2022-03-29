Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 34 дня военных действий

Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 34 дня военных действий.

Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 29 марта.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 17200 человек,

танков ‒ 597,

боевых бронированных машин ‒ 1710,

артиллерийских систем – 303,

РСЗО - 96,

средства ПВО - 54,

самолетов – 127,

вертолетов – 129,

автомобильной техники - 1178,

корабли /катера - 7,

цистерн с ГСМ – 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 71.

Специальная техника – 21.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Источник: centralasia.media