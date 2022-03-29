ISW: Украинские войска отбили Ирпень (карта военных действий на Украине)

Российские силы продолжают продвигаться в Мариуполе, но не смогли закрепить территорию ни на Донбассе, ни в направлении Николаева.
Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 28 на 29 марта опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что в понедельник ВС Украины отбили Ирпень, расположенный к северо-западу от Киева.
Выводы института:
Российские войска не отказались от своей цели окружить и захватить Киев, несмотря на заявления Кремля о том, что российские силы сосредоточатся на востоке Украины.
Войска РФ на северо-востоке Украины остаются в тупике и не проводили наступательных операций на Чернигов, Сумы или Харьков в течение последних 24 часов.
В Генштабе Украины заявили, что батальонно-тактическая группа (БТГ) 1-й гвардейской танковой армии полностью отошла с украинской территории под Сумами обратно в Россию для возможной передислокации — первое украинское сообщение о полном выводе российского подразделения в РФ для передислокации на другое направление продвижения в этом конфликте.
Российские силы продолжают продвигаться в Мариуполе, но не смогли закрепить территорию ни на Донбассе, ни в направлении Николаева.
Украинские войска вокруг Херсона продолжают сковывать российские силы в этом районе. Российские войска не вели наступательных действий на южном направлении.
Источник: centralasia.media
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