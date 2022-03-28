Лавров оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Президент Путин сказал, что он никогда не отказывался от встречи с президентом Зеленским.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что сейчас встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет контрапродуктивной. По его словам, переговоры президентов станут необходимыми, когда «проявится ясность по развязке по всем ключевым для России вопросам», передает «Коммерсантъ».

«Президент Путин сказал, что он никогда не отказывался от встречи с президентом Зеленским. Единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены. Сейчас ситуация такова, и вот эта кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться «что ты думаешь, что я думаю» это сейчас просто будет контрпродуктивно», - сказал он.

Лавров также добавил, что «денацификация и демилитаризация» остаются основными требованиями России по соглашениям по итогу переговоров с Украиной. Он считает, что Украина «хочет создать только видимость переговоров». Глава российского МИД добавил, что у украинской стороны «это не получится».

По словам министра, Россия не осталась в изоляции. Он сказал, что у России множество партнеров в Африке, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.



Источник: centralasia.media