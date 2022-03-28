В Киеве назвали время начала переговоров России и Украины

Мы пока находимся в пути.

Очередной раунд переговоров России и Украины начнется в Стамбуле в 10:00 во вторник, 29 марта, сообщило издание «Интерфакс-Украина» со ссылкой на члена украинской делегации, главу фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамию.

«Мы пока находимся в пути. У нас из-за логистических трудностей прибытие ожидается довольно поздно, наверное, очень поздно. Они (российская делегация) тоже вылетели полчаса назад, тоже прибудут где-то около 21, поэтому приняли решение, что все прибывают, размещаются, и завтра с 10 утра стартуем в переговорах», - сказал Арахамия агентству в понедельник.

О том, что очная встреча в Стамбуле состоится 29–30 марта, ранее сообщил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры начнутся «сегодня-завтра», передавало «РИА Новости».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее выражал надежду, что встреча делегаций Москвы и Киева в Стамбуле приведет к прекращению огня.

Источник: centralasia.media