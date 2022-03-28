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Подробности В мире 28.03.2022 15:15 Просмотров: 20

Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 33 дня военных действий

БПЛА оперативно-тактического уровня – 66. Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 марта. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 17000 человек, танков ‒ 586, боевых бронированных машин ‒ 1694, артиллерийских систем – 302, РСЗО - 95, средства ПВО - 54, самолетов – 123, вертолетов – 127, автомобильной техники - 1150, корабли /катера - 7, цистерн с ГСМ – 73, БПЛА оперативно-тактического уровня – 66. специальная техника – 21, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. Источник: centralasia.media