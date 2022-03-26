Минфин Германии выступил против отказа от газовых контрактов с Россией

При этом он призвал компании не соглашаться на требования Кремля по оплате поставок топливо рублями.

Германия не должна отказываться от газовых договоров с Россией, заявил глава немецкого минфина Германии Кристиан Линднер.

"Мы должны избежать всех решений, которые ослабит нас значительного сильнее, чем его (российского президента Владимира Путина — Прим. ред.)", — отметил министр в эфире телеканала N24.

При этом он призвал компании не соглашаться на требования Кремля по оплате поставок топливо рублями.

"Речь идет о частных операторах, поставщиках энергии, которые платят и должны принять решение, но мы не должны — и это мой совет — идти на условия господина Путина, и придерживаться договоров в том виде, в каком они были заключены", — заявил Линднер.

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.

В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

Источник: РИА Новости.