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Генштаб ВС Украины опубликовал потери российской армии

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили.

Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 25 марта.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

  • личный состав - около 16 100 человек;
  • танки - 561;
  • боевые бронированные машины - 1 625;
  • артиллерийские системы - 291;
  • РСЗО - 90;
  • средства ПВО - 49;
  • самолеты - 115;
  • вертолеты - 125;
  • автомобильная техника - 1 089;
  • корабли/катера - 5;
  • цистерны с ГСМ - 72;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 53;
  • специальная техника - 18.

Источник:  centralasia.media

           

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