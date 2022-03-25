Генштаб ВС Украины опубликовал потери российской армии

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили.
Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 25 марта.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
- личный состав - около 16 100 человек;
- танки - 561;
- боевые бронированные машины - 1 625;
- артиллерийские системы - 291;
- РСЗО - 90;
- средства ПВО - 49;
- самолеты - 115;
- вертолеты - 125;
- автомобильная техника - 1 089;
- корабли/катера - 5;
- цистерны с ГСМ - 72;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 53;
- специальная техника - 18.
Источник: centralasia.media
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