Путин обсудил ход военной «операции» в Украине с Совбезом и Шойгу

На совещании обсудили ход военной операции на Украине, а также антисанкционную политику.
Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности. На совещании обсудили ход военной операции на Украине, а также антисанкционную политику. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
Как пишет РИА Новости, министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину и членам Совбеза о ходе «спецоперации» на Украине, гумпомощи и восстановлении инфраструктуры на освобождённых территориях, сообщил Песков.
На совещании также обсудили текущую макроэкономическую ситуацию в России, антисанкционную тематику и переговорный процесс с Украиной, было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны.
Источник: centralasia.media
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