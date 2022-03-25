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Путин обсудил ход военной «операции» в Украине с Совбезом и Шойгу

На совещании обсудили ход военной операции на Украине, а также антисанкционную политику.

Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности. На совещании обсудили ход военной операции на Украине, а также антисанкционную политику. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Как пишет РИА Новости, министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину и членам Совбеза о ходе «спецоперации» на Украине, гумпомощи и восстановлении инфраструктуры на освобождённых территориях, сообщил Песков.

На совещании также обсудили текущую макроэкономическую ситуацию в России, антисанкционную тематику и переговорный процесс с Украиной, было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны.

Источник: centralasia.media

           

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