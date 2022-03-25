Шавкат Мирзиеев дал старт строительству ТЭС в Сурхандарье

Общая стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда долларов.
В рамках Ташкентского международного инвестиционного форума сегодня состоялось еще одно важное мероприятие – церемония начала строительства новой тепловой электростанции в Ангорском районе Сурхандарьинской области.
По информации пресс-службы главы государства, в своем выступлении Президент Шавкат Мирзиёев остановился на экономической эффективности будущей станции.
Общая стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда долларов. Станция мощностью 1560 мегаватт будет вырабатывать 12 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Новейшие технологии, которыми будет обеспечена ТЭС, позволят экономить 1 миллиард кубометров природного газа в год.
Это будет первой тепловой электростанцией в Сурхандарье и крупнейшей ТЭС, построенной в стране за последние годы. Это создаст большие возможности для реализации огромного экономического потенциала региона.
Например, в Сурхандарьинской области имеется более 100 месторождений нефти, газа, угля, драгоценных и цветных металлов, многих видов декоративных камней, которые еще не разработаны. Поэтому в ближайшие пять лет в регионе планируется реализовать более 5 тысяч инвестиционных проектов на сумму 7 миллиардов долларов.
Электроэнергия, выработанная станцией, позволит также обеспечить электроснабжение 500 тысяч домохозяйств в Сурхандарьинской области. Кроме того, появится возможность экспортировать в соседний Афганистан не менее 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год.
Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства немецкой Siemens Energy, французской IDEF и нидерландской Stone City Energy.
В настоящее время в стране строятся 19 электростанций мощностью 9 тысяч мегаватт. Их общая стоимость составляет более 10 миллиардов долларов.
Ввод станции в эксплуатацию намечен на конец 2024 года.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!