Шавкат Мирзиеев дал старт строительству ТЭС в Сурхандарье

Общая стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда долларов.

В рамках Ташкентского международного инвестиционного форума сегодня состоялось еще одно важное мероприятие – церемония начала строительства новой тепловой электростанции в Ангорском районе Сурхандарьинской области.

По информации пресс-службы главы государства, в своем выступлении Президент Шавкат Мирзиёев остановился на экономической эффективности будущей станции.

Общая стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда долларов. Станция мощностью 1560 мегаватт будет вырабатывать 12 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Новейшие технологии, которыми будет обеспечена ТЭС, позволят экономить 1 миллиард кубометров природного газа в год.

Это будет первой тепловой электростанцией в Сурхандарье и крупнейшей ТЭС, построенной в стране за последние годы. Это создаст большие возможности для реализации огромного экономического потенциала региона.

Например, в Сурхандарьинской области имеется более 100 месторождений нефти, газа, угля, драгоценных и цветных металлов, многих видов декоративных камней, которые еще не разработаны. Поэтому в ближайшие пять лет в регионе планируется реализовать более 5 тысяч инвестиционных проектов на сумму 7 миллиардов долларов.

Электроэнергия, выработанная станцией, позволит также обеспечить электроснабжение 500 тысяч домохозяйств в Сурхандарьинской области. Кроме того, появится возможность экспортировать в соседний Афганистан не менее 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год.

Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства немецкой Siemens Energy, французской IDEF и нидерландской Stone City Energy.

В настоящее время в стране строятся 19 электростанций мощностью 9 тысяч мегаватт. Их общая стоимость составляет более 10 миллиардов долларов.

Ввод станции в эксплуатацию намечен на конец 2024 года.

Источник: centralasia.media