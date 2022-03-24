Путин поддержал изменение условий программы льготной ипотеки

Президент России Путин поддержал идею поднять ставку по льготной ипотеке до 12 процентов.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение изменить условия программы льготной ипотеки.

С такой идеей на совещании главы государства с членами правительства выступил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"С учетом тенденций ипотечного рынка правительство предложило внести изменения в эту программу — увеличить предельный размер льготной ипотеки для столичных регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — до 12 миллионов рублей, для всех остальных регионов — до шести миллионов рублей. Давайте сделаем это, согласны? Также предлагается сделать ставку до 12 процентов", — сказал Путин.

При этом сохранятся льготные ставки по специальным ипотечным программам: по семейной — шесть процентов, сельской — три процента, дальневосточной — два процента, добавил президент.

По его словам, эти меры зададут четкий ориентир для ритмичной работы строительной отрасли.

"Портфель ипотечных кредитов в номинальном выражении в текущем году должен вырасти не меньше, чем в прошлом году", — подчеркнул Путин.

Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в России весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Тогда кредиты выдавали под 6,5 процента: в Москве, Санкт-Петербурге и столичных областях — до 12 миллионов рублей, в других регионах — до шести миллионов.

Эта мера разогрела рынок жилья: россияне набирали ипотечные кредиты и скупали квартиры, а девелоперы поднимали цены. На этом фоне с 1 июля 2021-го ставку повысили до семи процентов, а максимальный размер кредита ограничили тремя миллионами рублей.

Снижение доступности ипотеки должно было привести к падению продаж и охлаждению рынка, но динамика оказалось обратной: в прошлом году банки выдали ипотечных кредитов на рекордные 5,7 триллиона рублей.

Источник: РИА Новости.