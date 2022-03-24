СМИ: в США обсудят заморозку золотых резервов России с министром финансов

Документ могут принять уже на этой неделе, утверждает Axios.

Группа американских сенаторов проведет встречу с министерством финансов, чтобы обсудить блокировку золотого резерва России стоимостью примерно 132 миллиарда долларов, пишет Axios со ссылкой на источники.

"Министр Йеллен находится в постоянном контакте с членами конгресса. Ведомство предоставляет необходимую техническую помощь в составлении законопроекта", — рассказал порталу один из собеседников.

Как отмечается, новые ограничения коснутся также людей, участвующих в любых операциях с российским золотом. Документ могут принять уже на этой неделе, утверждает Axios. При этом такие санкции имеет право ввести президент США независимо от решения членов конгресса.

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Источник: РИА Новости.