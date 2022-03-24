Путин обсудил с Шольцем позицию России на переговорах с Украиной

При обсуждении ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей.

Президент России Владимир Путин обсудил в среду с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

«При обсуждении ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Владимир Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций Российской Федерации на этих переговорах», - говорится в сообщении.

В предыдущий раз лидеры говорили по телефону 18 марта. В общей сложности в этом месяце Путин и Шольц созванивались уже 6 раз (в двух разговорах участвовал также президент Франции Эмманюэль Макрон). Стороны обсуждали ход российской спецоперации на Украине, а также переговоры сторон.



Источник: centralasia.media