Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Чубайс уволился по собственному желанию.
Анатолий Чубайс покинул должность специального представителя президента России по устойчивому развитию, сообщили источники Bloomberg, Reuters и ТАСС. Представители Чубайса подтвердили «РИА Новости», что он покинул должность.
Собеседники Bloomberg утверждают, что это связано с его несогласием с проведением военных действий в Украине. По информации агентства, он покинул страну.
По информации «Ъ», вчера, 22 марта Анатолия Чубайса видели в Стамбуле возле банкомата.
«Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост»,— сообщил источник ТАСС. Forbes сообщил, что ему удалось дозвониться до Чубайса по телефону, но он бросил трубку.
Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Чубайс уволился по собственному желанию.
«А уехал-не уехал - это его личное дело», - добавил Песков.
Анатолию Чубайсу 66 лет. С декабря 2020 года он является специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В 2008–2020 годах возглавлял «Роснано». В 1990-е годы работал главой администрации президента, первым заместителем председателя правительства, министром финансов.
Источник: centralasia.media
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