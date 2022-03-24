Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Чубайс уволился по собственному желанию.

Анатолий Чубайс покинул должность специального представителя президента России по устойчивому развитию, сообщили источники Bloomberg, Reuters и ТАСС. Представители Чубайса подтвердили «РИА Новости», что он покинул должность.

Собеседники Bloomberg утверждают, что это связано с его несогласием с проведением военных действий в Украине. По информации агентства, он покинул страну.

По информации «Ъ», вчера, 22 марта Анатолия Чубайса видели в Стамбуле возле банкомата.

«Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост»,— сообщил источник ТАСС. Forbes сообщил, что ему удалось дозвониться до Чубайса по телефону, но он бросил трубку.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Чубайс уволился по собственному желанию.

«А уехал-не уехал - это его личное дело», - добавил Песков.

Анатолию Чубайсу 66 лет. С декабря 2020 года он является специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В 2008–2020 годах возглавлял «Роснано». В 1990-е годы работал главой администрации президента, первым заместителем председателя правительства, министром финансов.



Источник: centralasia.media