На направлении Курахово продвижение за ночь составило до 5 км.
Украина потеряла контроль над 10 населенными пунктами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Как заявили в ведомстве, российские войска овладели поселком Урожайное в Донецкой области.
«Подразделения российских Вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на 6 км и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины», - уточнил генерал-майор.
Он добавил, что войска ДНР вклинились на 4 км вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии и ведут бои за Каменку, Новоселовку Вторую и Верхнеторецкое.
На направлении Курахово продвижение за ночь составило до 5 км.
Как сообщает Конашенков, военные ДНР уничтожили роту 53-й отдельной мехбригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной мехбригады украинских войск, овладев населенными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.
В свою очередь, силы ЛНР установили контроль над Калиновым Попасным, Новоалександровкой, Степным и Богуславским и продолжают ликвидацию подразделений 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Источник: centralasia.media
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