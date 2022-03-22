(Видео) Рамзан Кадыров прокатился на трофейной украинской бронемашине

Он также отмечает, что в перспективе планирует национализировать предприятие по производству данных бронеавтомобилей под нужды российских военных.
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокатился на трофейной украинской бронемашине. Об этом он сообщает в соцсетях.
Со слов Кадырова, они конфисковали машину в Украине.
Он также отмечает, что в перспективе планирует национализировать предприятие по производству данных бронеавтомобилей под нужды российских военных.
«При этом мне приятно отметить, что у военнослужащих и добровольцев из Чеченской Республики, участвующих в спецоперации на Украине, уже есть самое лучшее и современное материально-техническое оснащение. Это позволяет им решать боевые задачи максимально качественно и оперативно, с минимальным риском для жизни», — пишет он.
Источник: reporter.kg
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