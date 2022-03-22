В Китае потерпел крушение самолет Boeing 737 с 133 пассажирами на борту

Также СМИ сообщают, что на месте крушения начался лесной пожар.

Пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Об этом 21 марта сообщило Центральное телевидение Китая.

«Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, попал в аварию в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР», — говорится в сообщении.

По данным портала Flightradar24, самолет выполнял рейс MU5735 вылетел из Куньмина в 13:15 по местному времени и направлялся в Гуанчжоу. Около 14:20 в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров. Число жертв неизвестно. На месте крушения ведутся поисково-спасательные работы. Также СМИ сообщают, что на месте крушения начался лесной пожар.

Авиакомпания эксплуатировала Boeing с 2015 года.

Источник: centralasia.media