Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Андрей Денисов обсудили двустороннее сотрудничество, говорится в заявлении на официальном сайте МИД КНР.

МИД Китая сообщил о переговорах с Россией по сотрудничеству в сфере безопасности. Спецпредставитель Министерства иностранных дел Китая по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин и посол России в Пекине Андрей Денисов обсудили двустороннее сотрудничество, говорится в заявлении на официальном сайте МИД КНР.

"Стороны обменялись мнениями о китайско-российских двусторонних отношениях и двустороннем сотрудничестве в области безопасности и борьбы с терроризмом", — говорится в публикации. Отмечается, что встреча прошла в четверг.

Источник: РИА Новости.