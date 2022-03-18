Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Андрей Денисов обсудили двустороннее сотрудничество, говорится в заявлении на официальном сайте МИД КНР.
МИД Китая сообщил о переговорах с Россией по сотрудничеству в сфере безопасности. Спецпредставитель Министерства иностранных дел Китая по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин и посол России в Пекине Андрей Денисов обсудили двустороннее сотрудничество, говорится в заявлении на официальном сайте МИД КНР.
"Стороны обменялись мнениями о китайско-российских двусторонних отношениях и двустороннем сотрудничестве в области безопасности и борьбы с терроризмом", — говорится в публикации. Отмечается, что встреча прошла в четверг.
Источник: РИА Новости.
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