Минобороны России сообщило о боях в центре Мариуполя

Конашенков также сообщил, что Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в северном направлении ДНР.
«В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских Вооруженных Сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против украинских сил в центре города», - заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке ВС России освобождено более 90% территории республики.
Конашенков также сообщил, что Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в северном направлении ДНР. «За сутки взяты под контроль населенные пункты Золотая нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Продвижение за сутки составило 16 км», - сказал он.
Источник: centralasia.media
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