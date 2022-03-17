Французы возмутились решением Макрона принимать украинских беженцев

Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за слова о намерении принять украинских беженцев.

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали Эммануэля Макрона после заявления о приеме украинских беженцев.

"Наш долг — предоставить им наилучшие условия и защитить. Франция примет в этом участие", — сказал глава республики.

Многие пользователи негативно отнеслись к инициативе президента.

"Это Макрон готовится к приезду беженцев или все же французы? Если только он не собирается принять их у себя в Елисейском дворце?" — задалась вопросом Anne-Louise.

"Французы принимают беженцев, а что насчет самого Макрона, сколько примут он и его семья?" — спросил TATAOS.

"Статья вышла под заголовком "Эммануэль Макрон готовится к наплыву украинских беженцев". Простите, но на самом деле она должна называться "Французы должны готовиться к значительному повышению налогов после заявления Макрона". Он стремится к обнищанию общества? Тысячи беженцев вдобавок к тысячам уже обосновавшихся мигрантов", — пояснил Jacques 3419.

"Неужели наша экономика позволяет проявлять столько гуманизма? Почему действительно богатые страны не принимают столько беженцев?" — интересуется Segolene69."Мы можем доверить Мохаммеду Макрону сортировку украинских беженцев и исламских мигрантов! На самом деле я так не думаю", — написал écusettedenoireuil.

"Мы говорим да украинским беженцам, которых нужно защитить, пока для их страны не настанут лучшие времена. Но мы говорим нет спекулянтам, которые попытаются проникнуть во Францию, как и миллионы до них, и воспользоваться нашей наивной щедростью", — заключил Ratapoil.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Источник: РИА Новости.