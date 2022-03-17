Зеленский попросил Конгресс США поставить Украине системы ПВО или закрыть над ней небо

В середине марта Конгресс США принял бюджет, подразумевающий помощь Украине стоимостью 13,6 миллиарда долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта выступил с видеообращением к Конгрессу США, в котором в очередной раз заявил о необходимости закрыть небо над Украиной. Об этом сообщает The Washington Post.

Зеленский напомнил членам Конгресса о нападении на Перл-Харбор в 1941 году и о терактах 11 сентября 2001 года. "Россия превратила украинское небо в источник смерти для тысяч людей", - сказал он.

Президент Украины заявил, что если закрытие неба - это "слишком много", то существует альтернатива: поставка систем ПВО С-300 или аналогичных систем, а также авиации.

Зеленский призвал США продолжить вводить санкции против России, "пока российская военная машина не остановится", и предложил учредить международный "союз ответственных государств" под названием U-24. United for Peace, который бы "немедленно" останавливал конфликты по всему миру или предоставлял помощь при стихийных бедствиях.

По данным источников CNN, страны НАТО уже направили в Украину советские мобильные системы ПВО с меньшим диапазоном высот, чем у С-300, однако способные поражать крылатые ракеты.

Как пишет CNN, возможности стран НАТО передать Украине системы ПВО и авиацию ограничены в том числе из-за невозможности оперативно поставить вооружения на замену. В частности, Польша была готова послать Украине истребители МиГ-29, однако США заявили, что не смогут быстро заменить их.

В середине марта Конгресс США принял бюджет, подразумевающий помощь Украине стоимостью 13,6 миллиарда долларов.

Источник: kaktus.media